Diplom-Verwaltungswirt Mike Otte (48) arbeitet seit 1997 für die Stadt Damme.

Wittlager Kreisblatt/Archiv

Damme/Hunteburg. Anfang November tritt der Diplom-Verwaltungswirt Mike Otte (48) die Nachfolge von Gerd Muhle an – als Bürgermeister in Damme. In einem Gespräch mit unserer Redaktion berichtet er, wie es dazu kam.

Mike Otte, derzeit Fachbereichsleiter Bürgerservice und Soziales und Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, ist ein gebürtiger Damme. Einer, der Land, Stadt und Leute kennt. In den vergangenen Jahren hat er sich durch seine Arbeit im Dam