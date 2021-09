Nach wie vor ein Torgarant: Marcell Wolff vom TV 01 Bohmte (Archivfoto: Rolf Kamper).

Rolf Kamper

Bohmte. "Wir sind wirklich sehr gut nach der langen Spielpause in die neue Saison gestartet", freute sich Bohmtes Handballtrainer Ludger Emke über den 31:21-Heimsieg der 1. Herren des TV 01 Bohmte gegen die Reserve des Zweitligisten HSG Nordhorn.

Nur in der ersten Viertelstunde hielt Nordhorn in der Partie der Landesliga Weser-Ems beim Stand von 7:7 in der 17. Minute mit. Bohmte erzielte das erste Saisontor bereits nach knapp einer Spielminute durch Matthias Stolte. "Matthias h