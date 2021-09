Die Abrissarbeiten auf dem Hafengelände am Kanal in Leckermühle schreiten planmäßig voran. Inzwischen steht nur noch der große Siloturm.

Martin Nobbe

Leckermühle. Wer aus Richtung Bohmte oder Wehrendorf auf den Kreisel Leckermühle zufährt, der stellt bei einem Blick auf das Hafengelände Leckermühle, wo seit Tagen die Rückbauarbeiten laufen, fest: Es geht zügig voran. Inzwischen steht nur noch der große Siloturm.

"Bislang ist alles absolut planmäßig verlaufen", sagt Susanne Schlüter, Geschäftsführerin der Hafen Wittlager Land GmbH (HWL) am Freitagvormittag. Sie ergänzt, dass bei einem Ortstermin auf dem Gelände des Hafens in Leckermühle, am Mit