Der Tag der Kommunalwahl ist nah. Aber 12. September wird auch im Wittlager Land abgestimmt.

Christian Geers

Bohmte. Wahlplakate in allen Farben, Größen und Variationen künden in den Orten des Wittlager Landes davon, dass am 12. September Wahltermin ist. Fast alle Kandidaten kandieren für eine Partei oder Wählergemeinschaft. Aber eben nicht alle. Wir haben mit zwei Einzelbewerbern aus Bohmte gesprochen.

Hildegard Sundmäker (70) und Leonhard Kuhlenbeck (23) stellen sich in Bohmte zur Wahl für das kommunale Parlament, den Gemeinderat. Sie sind zugelassene Einzelwahlvorschläge. So ist es auf der Internetseite der Gemeinde Bohmte nachzulesen.