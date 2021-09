Polizei kontrolliert Radfahrer auf Fußgängersonderwegen am Dümmer

Radfahrer wurden am Dümmer dort kontrolliert, wo für sie zeitweise Verbote gelten.

Polizei Diepholz

Lembruch/Hüde. Der Dümmer See ist ein beliebtes Ausflugsziel. In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass die Deichabschnitte im Bereich Lembruch und Hüde so stark frequentiert sind, dass Rücksichtnahme zwischen Fußgängern und Radfahrern nicht mehr funktionierte.

Durch die Samtgemeinde Altes Amt Lemförde wurden in Lembruch und Hüde Beschilderungen aufgestellt, die einige Deichabschnitte an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen zu Fußgängersonderwegen machen, an denen es Radfahrenden nicht erlaubt ist,