Bohmter Tennisherren feiern den dritten Titelgewinn in Folge

Wieder Meister: Bohmte mit (hinten von links) Torben Schäfer, Florian Wilker und Lucas Breimhorst sowie (vorne von links) Nico Denert, Mathias Wittenbrink und Luca Meyer.

TV Bohmte

Bohmte. Das erste Herrenteam der Tennisabteilung des TV Bohmte hatte bereits im Vorjahr den Aufstieg gefeiert. So wollte das Team 2021 „nur oben mitspielen“. Dass die Herren erneut zudem ohne jeden Punktverlust gewannen, kam etwas überraschend.

Am ersten Spieltag in der Regionsliga gab es ein enges 4:2 beim SC Epe-Malgarten II. Die Entscheidung über den Tagessieg fiel im ersten Doppel, das umkämpft mit 4:6, 6:3 und 7:5 an die Bohmter ging. Eine Woche später fuhr man zum TV Kettenk