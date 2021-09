Sind Freunde geworden: Else und Rocky.

Martin Nobbe

Stemshorn. Wenn sich Boxerrüde Rocky hinlegt, dann schleicht sich Elster Else schon mal von hinten heran und zwickt den Hund am Schwanz. Eine Situation, die bei den Roses in Stemshorn häufiger vorkommt. Denn "Findelkind" Else gehört quasi zur Familie.

"Ich war mit meiner Frau Ende Mai mit dem Auto unterwegs", erinnert sich Herbert Rose. Es sei stürmisch gewesen und beide waren fast schon daheim. Da sei ihnen auf der Hauptstraße in Dielingen (Gemeinde Stemwede) ein offensichtlich vom Baum