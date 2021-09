„Innovation Campus“ auf Gut Arenshorst nimmt Gestalt an

Prächtige Kulisse für Hightech in der Landwirtschaft: Auf Gut Arenshorst informierten sich Politiker und Fachleute über den „Innovation Campus“. Vor Ort waren (von links): Tanja Strotmann, Arno Ruckelshausen (Hochschule Osnabrück), Rainer Resch und Josef Horstmann (beide Agrotech Valley Forum), Stephan Simon (Stabsstelle Breitband Landkreis Osnabrück), Henning Müller (Agrotech Valley Forum), Dirk Holtgrewe (Geschäftsführer TELKOS), Anna Kebschull, Joachim Hertzberg (Universität Osnabrück), Robert Everwand (Agrotech Valley Forum) und Stefan Muhle.

Landkreis Osnabrück/Hermann Pentermann

Arenshorst. Hightech in historischen Gemäuern: Auf Gut Arenshorst in der Gemeinde Bohmte soll in den nächsten Monaten die Entwicklung eines „Innovation Campus“ für die Landmaschinentechnologie auf den Weg gebracht werden.

In Zusammenarbeit mit den Forschungspartnern aus Hochschule und Universität Osnabrück, den vielen in der Region ansässigen mittelständischen Landtechnikunternehmen wie Amazone, Claas, Grimme und Krone und dem Gut Arenshorst koordiniert der