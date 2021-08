14 Meter tief: Zweijähriger fällt in Espelkamp aus Fenster auf Fußweg

Notärzte kümmerten sich um den Jungen (Symbolfoto).

imago images/Frank Sorge

Espelkamp. Ein Zweijähriger ist in Espelkamp aus einem Fenster 14 Meter in die Tiefe gefallen. Die Polizei ermittelt zum Vorfall.

Der Zweijährige fiel laut ersten Ermittlungen der Polizei am Dienstag gegen 8.25 Uhr aus dem geöffneten Fenster einer Dachgeschosswohnung am Kastanienweg in Espelkamp. Aus rund 14 Metern Höhe schlug er auf dem gepflasterten Fußweg auf. Die