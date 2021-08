Der älteste Teilnehmer in Hagewede war ein Dixi, Baujahr 1926.

Heidrun Mühlke

Marl-Hagewede. Oldtimer locken ebenso wie historische Traktoren und Zweirad-Veteranen regelmäßig viele Gäste an. So war das auch am Wochenende bei der dritten Auflage des Hageweder Oldtimertreffens (H.O.T.) am Landgasthof „Zur Eiche“ im Marler Ortsteil Hagewede.

Die Organisatoren sind Jochen Mai, Eckhard Ahrens, Maik Willmann, Jennifer und Dirk Fahland, Dieter Last sowie Jürgen und Meiki Jülke. Sie haben wieder, dieses Mal unter Einhaltung der pandemiebedingten Hygiene-und Abstandsregeln, eine drei