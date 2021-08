Woll- und Genussfest am Dümmer-Museum Lembruch erleben

Die Schafe sind beim Woll- und Genussfest ein besonderer Anziehungspunkt (Archivfoto).

Heidrun Mühlke

Lembruch. Das Dümmer-Museum Lembruch lädt zum Sonntag, 5. September 2021, zu seinem nur alle zwei Jahre stattfindendem Woll- und Genussfest ein. Geöffnet ist in der Zeit von 11 bis17 Uhr.

Die Landschaftspflege mit Schafen rund um den Dümmer und in den angrenzenden Hochmoorgebieten hat eine große Wiederbelebung erfahren, heißt es in einer Pressemitteilung des Dümmer-Museums. Gleichzeitig stieg das Interesse an den Produkten,