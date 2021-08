Erst Freunde, jetzt Feinde: Bohmter Familie verzweifelt an Vermieterin

Schaukeln im Sperrmüll: Eine Bohmter Familie möchte nur noch raus aus ihrer Wohnung.

Vincent Buß

Bohmte. Eine junge Familie ist in einer Notsituation, eine Bekannte vermietet ihnen ein Haus in Bohmte. Schöne Geschichte? Ganz und gar nicht mehr, sagt die Familie.

Michelle und Paul* haben Angst davor, dass die Tage wieder kälter werden. Das erinnert sie an den vergangenen Winter in ihrem Bohmter Reihenhaus: Sie tranken viel Tee, schliefen mit Heizdecken, jeder in zwei Paar Socken, um sich warm zu hal