Strohballenfiguren in Hunteburg: Wer sind "die Chrissis"?

Freunde und Arbeitskollegen haben die Chrissis mit dem Brautpaar aus Stroh überrascht.

Martin Nobbe

Hunteburg. Der Countdown läuft für ein unübersehbares Brautpaar: Dass die „Chrissis“ heiraten – das weiß inzwischen jeder, der in den vergangenen Tagen an den Strohballenfiguren an der Schwagstorfer Straße vorbeigekommen ist.

„Die Chrissis“, das sind Christoph Witte und seine Ehefrau Christin. Vor neun Jahren arbeitete Christin Witte, damals noch Vogt, im Einzelhandelsgeschäft Hoffmeister in Hunteburg. Christoph Witte war dort guter Kunde und stellte schnel