Das sind die Kandidaten der Grünen in Bohmte

Vordere Reihe (von links): Johannes Knapp, Karl Koopmann, Stefan Wienholt, Michael Witte. Mittlere Reihe: Torsten Mull, Joachim Solf, Yilmaz Babacan, Jens Fischer. Hintere Reihe: Brigitte Brinkmann, Giulietta Gruson, Iris von der Haar-Beck, Friederike Schneider-Solf. Auf dem Bild fehlen Petra Krems und Heinz Ahlbrink. Einige unserer Ziele für die nächsten 5 Jahre können Sie aus unserem beiliegenden Flyer entnehmen.

Grüne Bohmte

Bohmte. Bei der Kommunalwahl am 12. September 2021 gehen Kandidaten von Bündnis 90/die Grünen in der Gemeinde Bohmte für den Gemeinderat und die drei Ortsräte an den Start.

Für den Bohmter Gemeinderat kandidieren ein Dutzend Männer und Frauen, für den Ortsrat Bohmte sieben, für den Ortsrat Herringhausen-Stirpe-Oelingen drei und für den Ortsrat Hunteburg einer.Auf die Fahnen haben sich die Grünen geschrieben, i