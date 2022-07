Genau genommen erfolgt der Start am Samstag, 10. November, um 14 Uhr. Schluss ist am Sonntag, 11. November, 14 Uhr. Die Siegerehrung folgt gegen 15 Uhr.

Wichtig zu wissen: Der Schwimmmarathon ist eine Breitenveranstaltung für jedermann. Niemand muss 24 Stunden am Stück im Wasser bleiben. Das wäre auch kaum möglich. Jeder entscheidet selbst, wann er schwimmt und wann nicht. Eine Buchführung gehört dazu. Am Beckenrand führen freiwillige Helfer Strichlisten – für die Endauswertung.

Schließlich geht es in Bohmte auch um Pokale und Preise. So wird der jüngste Starter ebenso ausgezeichnet wie der älteste. Hilfsmittel sind nicht erlaubt – weder Flossen noch Schwimmflügel. Jeder erbringt seine ganz persönliche Leistung. Entscheidung sind letztlich das Mittun und die Freude an der Bewegung.

Die Wertung erfolgt in Altersgruppen, unterteilt nach Männern und Frauen. Familien gehen ebenso an den Start wie Staffeln der Gruppen und Vereine – mit maximal sechs Schwimmern, von denen jeweils nur einer zurzeit im Wasser sein darf.

Gemeinsame Veranstalter sind (wie gewohnt) die Gemeinde Bohmte und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Obere Hunte. Schwimmmeister Dirk Wichmann: „Es ist etwas Besonderes, in der Nacht im Bad zu schwimmen.“ Wer eine Ruhepause braucht: In der angrenzenden Turnhalle stehen Übernachtsmöglichkeiten bereit. Isomatte und Schlafsack muss jeder selbst mitbringen. Erfahrungsgemäß laden die Wärmebänke im Bad zum Ruhen ein. Wichmann: „Wer richtig kaputt ist, schläft auf dem warmen Untergrund gut...“

Zur Vorbereitung gehört, möglichst viele Helfer zu gewinnen. Beim Training der DLRG-Aktiven schwirrte die Frage „Machst du auch Striche?“ hin und her. Roland Merhof, der Vorsitzende der DLRG: „Wenn wir alle Schichten mit Zählern voll haben, sind das 60 Leute.“