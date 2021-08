Was ist aus dem Radar-Display Osnabrücker Straße in Bohmte geworden?

Zur Reparatur ist derzeit das Radar-Display, das normalerwiese am Masten rechts angebracht ist.

Karin Kemper

Bohmte. Wer auf der Osnabrücker Straße in Bohmte in Richtung Ortsmitte unterwegs ist, kommt nahe der Einmündung der Straße "An der Hunte" an einem Radar-Display vorbei. Normalerweise jedenfalls. Seit Ende Juli ist es aber verschwunden.

Die Messtafel befindet sich ganz in der Nähe des Ortsschildes. Sie soll Kraftfahrer erinnern, dass innerorts Tempo 50 angesagt ist. Die Geschwindigkeit wird bei eingehaltener Höchstgeschwindigkeit in gelben und bei nicht eingehaltener Höchs