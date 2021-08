Trotz Corona: So lief das Hunteburger Schützenfest im Kleinformat

Ganz ohne Schützenfest geht es auch zu Corona-Zeiten nicht in Hunteburg. Im Bild der Kinderthron mit Königin Marlen Rosemeyer, im Hintergrund die Kolpingskapelle und die erwachsenen Schützen.

Christian Winkelmann

Hunteburg. Die Tatsache, dass zum zweiten Mal in Hunteburg das Schützenfest in der gewohnten Form ausfallen musste, hat eine Besonderheit zur Folge. Die 2019 gekürten Majestäten gehen jetzt coronabedingt in ihre dritte Amtsperiode.

Nicht nur gefühlt ist es eine Ewigkeit her, dass der Schützenverein Hunteburg mit seinen Mitgliedern und vielen Gästen gemeinsam ein Schützenfest feiern konnte, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünröcke. Auch in diesem Jahr konnte da