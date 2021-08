Markus Krebs begeisterte auf der Open-Air-Bühne auf dem Hüder Schützenplatz.

Heidrun Mühlke

Hüde. Bestes Wetter, volle Hütte – was will man mehr für eine gelungene Open-Air-Veranstaltung? Am Freitagabend begeisterte ein bestgelaunter Markus Krebs seine Zuschauer auf dem Schützenplatz in Hüde unter freiem Himmel.

Mit seinem brachialen, trockenen Humor sorgte der Comedian für Stimmung und brachte sein Publikum immer wieder zum Gröhlen. Mit rotzfrechem Charme traf der liebenswerte Duisburger mit schwarzer Sonnenbrille und Wollmütze, T-Shirt und Jeans