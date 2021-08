Kia fährt in Bohmte auf Bus auf: Fahrerin wird leicht verletzt

Ein weißer Kia ist auf der Herringhauser Straße auf einen Bus aufgefahren. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Heinz-Jürgen Reiß

Bohmte. Bei einem Auffahrunfall in Bohmte wurde am Samstagnachmittag eine 38-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Sie musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Busfahrer war demnach mit seinem Bus gegen 16.10 Uhr auf der Herringhauser Straße in Fahrtrichtung Hunteburg unterwegs. Der Fahrer beabsichtigte, nach rechts in die Straße Im Sundern abzubiegen. Dazu verringerte er seine Geschwindigkeit