Brand in Fest- und Partyhalle in Stemwede

Die Halle wurde durch den Brand erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Minden-Lübbecke

Stemwede-Dielingen. Bei einem Brand in einer Fest- und Partyhalle in Stemwede-Dielingen ist ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Aktuell deutet alles auf einen technischen Defekt als Brandursache hin.

Das gab die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt. Gegen 7.30 Uhr am Freitag bemerkte ein Zeuge Brandgeruch in der Halle in der Straße "An der Düwelsburg". Die daraufhin alarmierte Feuerwehr Stemwede brachte kurze Zeit später den Brand