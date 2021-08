Der beschädigte VW Golf. Die Fahrerin wurde bei der Kollision verletzt.

Heinz-Jürgen Reiß

Hunteburg. Unfall nach einem Überholmanöver am Mittwochmorgen in Hunteburg. Eine Autofahrerin erlitt Verletzungen.

Was ist geschehen? Eine 27-jährige Frau war gegen 6.30 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Dammer Straße in Fahrtrichtung Damme unterwegs. In der Tempo-70-Zone in Höhe des Moorkanals wollte eine 38-jährige Frau mit ihrem BMW den vor ihr fahrenden