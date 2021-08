Segelboot kentert auf dem Dümmer See in Hüde

Auf dem Dümmer See ist am Montag ein Segelboot gekentert. (Archivbild)

Martin Nobbe

Hüde. Ein Segelboot ist am Montag auf dem Dümmer See in Hüde gekentert. Die beiden Insassen blieben unverletzt und konnten das Boot an Land ziehen.

Das gab die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach ereignete sich der Unfall am Montagnachmittag gegen 16.55 Uhr mit einem Einmaster-Segelboot. Aufgrund eines plötzlichen Wetterumschwunges mit einhergehenden Windböen kenterte da