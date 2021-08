Bohmter Tanklöschfahrzeug wird an der Ahr zum Wassertransporter

Das Bohmter Tanklöschfahrzeug, das kürzlich ausgemustert wurde, tut jetzt bei der Feuerwehr Ahrbrück Dienst.

Gemeinde Bohmte

Bohmte. Was hat es zu bedeuten, wenn sich morgens gegen 7.45 Uhr vier Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bohmte mit dem kürzlich ausgemusterten Tanklöschfahrzeug auf den Weg in das Katastrophengebiet an der Ahr begeben?

Die Antwort: Die Ortswehr Bohmte hat in diesem Jahr ein neues Fahrzeug bekommen, das das altgediente Tanklöschfahrzeug ablöst. Das wiederum wusste die Firma Schlingmann, die die Feuerwehrfahrzeuge ausrüstet. Die Bohmter Bürgermeisterin Tanj