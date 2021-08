Fahrrad Lilier übernimmt "Rad und Sport" Kruckemeyer in Bohmte

Die ehemalige Bäckerei Lübbert an der Bremer Straße in Bohmte ist verkauft. Im Gebäudeteil links findet aktuell mittwochs ein Sonderverkauf des Fahrradhauses Lilier statt. Das "Tintenfass" bleibt.

Stefan Gelhot

Bohmte. Auf der Einkaufsmeile Bremer Straße in Bohmte gibt es auch in Zukunft ein Fahrrad-Fachgeschäft. Mehr noch: Aktuell können durch den Einstieg des Fahrradhauses Lilier aus Bad Essen sogar an zwei Stellen Fahrräder gekauft werden. Die Hintergründe.

„In Bohmte fehlt ein Fahrradgeschäft.“ Mit dieser Feststellung im Gepäck gründeten Werner und Hildegard Kruckemeyer 1993 ihr Unternehmen „Rad und Sport“. Mehr als ein Vierteljahrhundert später, fast im 30. Jahr ihres Engagements, hatten die