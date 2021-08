Kunst von Iris Brandes und Renate Berger in Wellners Kälberstall in Bohmte

Die Arbeiten, die am Wochenende in der Ausstellung "Kunst im Kälberstall" gezeigt werden, verstaut die Bohmterin Renate Berger für den Transport in einem Bulli.

Karin Kemper

Bohmte. Für Kunstinteressierte gibt es am Wochenende 7./8. August 2021 in Bohmte ein Ziel: Wellners Kälberstall an der Bremer Straße. Dort zeigen zwei Hobbykünstlerinnen ihre Arbeiten.

Nicht zum ersten Mal haben sich die Ostercappelnerin Iris Brandes und die Bohmterin Renate Berger zusammengetan. Nach langer Pause zeigen die beiden einige ihrer neuen Bilder. Wie aber ist es überhaupt zu der zweitägigen Ausstellung gekomme