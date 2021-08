Wie der Abriss des alten Hafens in Leckermühle vorbereitet wird

Mit ersten Vorbereitungen für den Abriss ist am Montag im Bestandshafen Bohmte-Leckermühle begonnen worden.

Heinz-Jürgen Reiß

Bohmte. Jetzt geht's los: Am Montag ist mit ersten Vorbereitungen für die Abbrucharbeiten auf dem Hafengelände in Bohmte-Leckermühle begonnen worden. Was geschieht dort?

Von August bis voraussichtlich November werden die Abrissarbeiten andauern. Männer in Schutzanzügen waren am Montag auf dem Gelände zu erkennen. Ein großes Banner an der B51 kündet von den gravierenden Veränderungen, die jetzt anstehen. Ein