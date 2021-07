Hannes, Jakob, Anna, Birk, Jella und Lona aus Bohmte bildeten ein Team und hatten eine Krake mit Schatzkiste aus Sand gebaut und mit Blümchen verschönert.

Heidrun Mühlke

Lembruch. Wenn Piraten, Kraken mit Schatzkisten, Piratenschiffe oder -burgen am großen Badestrand in Lembruch entstehen, dann ist wieder Strandfigurenwettbewerb am Dümmer See.

Gut 80 Mädchen und Jungen im Alter von einem bis 14 Jahren waren in 31 Teams mit Schippen, Eimern, Gießkannen und Sandförmchen an den Start gegangen. Der Sandfiguren-Bauwettbewerb der veranstaltenden Tourist-Information Dümmerland