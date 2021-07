Lindenallee in Hunteburg zur Allee des Monats Juli gekürt

Die Lindenallee zwischen Hunteburg und Vennermoor (Bramscher Weg) wurde vom Niedersächsischen Heimatbund zur Allee des Monats Juli 2021 gekürt.

Johannes Buschatz

Hunteburg. Das Natur- und Kulturgut Allee ist ein wichtiges strukturgebendes Landschaftselement und trägt zum Erhalt der biologischen Vielfalt bei. Seit 2015 engagiert sich der Niedersächsische Heimatbund (NHB) für den Schutz und Erhalt der Alleen – und kürt Alleen des Monats. Wie jetzt in Hunteburg.

Die hohe Präsenz der Linden ist besonders in den zurückliegenden Wochen durch den intensiven Duft ihrer Blüten deutlich geworden, heißt es in einer Pressemitteilung des Niedersächsischen Heimatbundes. Und so ist es auch eine Lindenallee, di