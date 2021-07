Rentner schlägt in Espelkamp Räuber in die Flucht

Symbolfoto: David Ebener

David Ebener

Espelkamp. Auf eine wehrhafte Aufsicht traf am Sonntagabend ein Räuber, als er die Spielhalle an der Straße "Am Hügel" in Espelkamp überfallen wollte. Nach Angaben der Polizei schlug der Rentner den Maskierten in die Flucht.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der bisher Unbekannte die Spielhalle gegen 20.40 Uhr betreten hatte. Er ging demnach auf den 70-jährigen Mitarbeiter zu und verlangte die Tageseinnahmen. Da dieser beim Räuber keine Waff