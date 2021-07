Lembruch. Unter dem Motto "Finger weg von unseren Jobs" ruft die IG Metall am Samstag, 24. Juli 2021, zur Teilnahme an einer Fahrradtour um den Dümmer auf. Es geht um den Erhalt von Arbeitsplätzen in den ZF-Standorten der Region.

Was ist der Anlass für die Aktion?

Die Standort- und Beschäftigungssicherung für die Werke in der Dümmerregion, die zwischen ZF und Gewerkschaft vor fünf Jahren vereinbart wurde, läuft Ende 2022 aus. In den darauffolgenden Jahren sollen rund 1.000 Mitarbeiterstellen rund um den Dümmer abgebaut werden, so plant es ZF laut Darstellung der Standortbetriebsrates. Das wäre ein knappes Drittel aller ZF-Beschäftigten in der Dümmerregion. Die IG Metall fordert die Einhaltung der abgeschlossenen Tarifverträge, Zukunftssicherung der Standorte rund um den Dümmer – insbesondere den Erhalt der Produktion.

Wie viele ZF-Standorte gibt es in der Region?

Es sind fünf. In Lemförde, Wagenfeld, Dielingen, Diepholz und derzeit noch in Damme. Der Standort Damme wird Ende 2023 aufgegeben. ZF ist hier Mieter auf dem Boge-Gelände. Boge benötigt hier selbst einen Teil der Produktionsflächen. An den fünf Standorten sind drei Divisionen vereint: die Pkw-Fahrwerktechnik, Nutzfahrzeugtechnik und Elektromobilität. Weltweit hat der Autozulieferer 50 Standorte in 21 Ländern und beschäftigt rund 17.300 Mitarbeiter – mehr als 3.500 in der Dümmerregion.

Warum sollen Stellen abgebaut werden?

Die Umsätze sind zurückgegangen. Dafür gibt es mehrere Ursache. So die Corona-Krise und auch den Brexit. Und schließlich den Wandel in der Automobilindustrie mit dem Trend zu mehr Elektromobilität. Hinzu kommt die internationale Konkurrenz bei Produkten, die nicht zur Hochtechnologie gehören. Die Antwort des Unternehmens auf diese Herausforderungen: die Digitalisierung und eine Automatisierung der Produktion. Folge: Es werden weniger Mitarbeiter gebraucht. Gegen den Stellenabbau wehrt sich die Gewerkschaft. So wurde Mitte Mai bereits eine Solidaritätskundgebung auf dem Marktplatz in Diepholz veranstaltet.

Wo startet die Fahrradtour der IG Metall?

Die Teilnehmer treffen sich am Samstag um 10 Uhr am Grillplatz in Lembruch in der Nähe des Spielplatzes am Deich. Die Tour um den Dümmer dauert etwa eine Stunde.

Wo können sich Interessierte anmelden?

Anmeldungen sind möglich bis zum 23. Juli; und zwar per Mail an alena.tumanov-balysev@igmetall.de oder telefonisch unter 05021 960016. Teilnehmer sind aufgerufen, Familie und Freunde mitzubringen, so die Gewerkschaft.