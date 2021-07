Impfaktion vor dem Bohmter Bahnhof am Dienstag

(Symbolbild)

dpa/Oliver Berg

Bohmte. Am Dienstag, 20. Juli, plant der Landkreis Osnabrück eine Impfaktion am Bahnhof in Bohmte. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Das gab der Landkreis in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach findet die Aktion am Dienstag von 10 bis 14 Uhr statt. Die Adresse lautet Bremer Straße 1.Als Impfstoffe stehen Biontech, Johnson & Johnson, Astrazeneca und Moderna zur Ve