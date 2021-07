Im Freibad Bohmte haben Kinder und Jugendliche ab dem 17. Juli freien Eintritt.

Gertrud Premke

Bohmte. Kinder und Jugendliche können ab Samstag, 17. Juli 2021, das Bohmter Freibad kostenlos nutzen. Das hat der Gemeinderat am Donnerstagabend in seiner Sitzung in Stirpe-Oelingen einstimmig beschlossen.

Die Regelung gilt bis zum Ende der diesjährigen Saison im September. Die Fraktion Die Linke hatte die kostenlose Nutzung beantragt. Warum? Kinder und Jugendliche hätten besonders unter der Corona-Pandemie gelitten, denn die verlorene Zeit f