Die Eheleute Maria und Josef Pruß sind seit 60 Jahren verheiratet und feiern am 7. Juli das Fest der diamantenen Hochzeit.

Heidrun Mühlke

Stirpe-Oelingen. Am 7. Juli 2021 ist es 60 Jahre her, dass Maria und Josef Pruß aus Stirpe-Oelingen in der Wallenhorster Alexanderkirche vor Kaplan Brauwers „Ja“ zueinander sagten. Drei Tage zuvor, am 4. Juli 1961 schlossen sie den Bund der Ehe im Standesamt.

An diesem Mittwoch kann das Paar also diamantene Hochzeit feiern. Josef Pruß erblickte am 23. Mai 1940 in Hollage das Licht der Welt. Er verbrachte eine glückliche Kindheit als viertes Kind seiner Eltern mit sechs Geschwistern in Hollage. E