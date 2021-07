Laut Anklage starb 33-Jährige in Hüde nach acht Schlägen an den Kopf

Am 7. Juli wird der Prozess um den Totschlag in Hüde vor dem Landgericht Verden fortgesetzt.

Hüde/Verden. Nach dem derzeitigen Stand der Beweisaufnahme hält die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Verden den wegen Totschlags angeklagten 39-Jährigen für schuldig, seine 33 Jahre alte Ehefrau am 23. November 2020 in Hüde getötet zu haben. Aktuell sitzt der vielfach vorbestrafte Mann in Untersuchungshaft.

So eindeutig äußerte sich die Kammer jedenfalls am achten Verhandlungstag. Zeugen waren für diesen Tag nicht geladen. Es standen aber noch Beschlüsse der Kammer zu Beweisanträgen des Verteidigers aus. In diesem Zusammenhang nahm die Kammer