Stirpe-Oelingen. Am Freitag gegen 16.30 Uhr kam es in Stirpe-Oelingen auf der Mindener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 66-jährige Fahrerin eines Pedelecs leicht verletzt wurde.

Der 66-jährige Fahrer eines PT Cruiser wollte aus einer Nebenstraße in Nähe der Bahnstrecke nach rechts auf die Mindener Straße (B65) in Fahrtrichtung Wehrendorf auffahren. Dabei übersah er die Pedelecfahrerin, die auf dem kombinierten Fuß- und Radweg aus Richtung Wehrendorf in Richtung Leckermühle unterwegs war. Hatte womöglich dichter Bewuchs die Sicht eingeschränkt?

Heinz-Jürgen Reiß

Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, durch den die Pedelecfahrerin stürzte. Sie kam mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.