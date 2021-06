Hunteburg. Hunteburg wird weder auf der Freizeitwiese noch im Sportzentrum eine Ladesäule für E-Bikes bekommen. Im Ortsrat fand sich für eine solche Investition keine Mehrheit.

Wie sinnvoll ist es, in einem Ort eine öffentliche Ladestation für E-Bikes vorzuhalten? Die CDU-Mehrheit im Hunteburger Ortsrate mochte sich nicht den Argumenten der SPD rund um Markus Helling, der gleichzeitig Vorsitzender des Heimatvereins Hunteburg ist, anschließen.

Helling betrachtet die Anschaffung einer solcher Ladesäule als eine Investition in die touristische Zukunft. Schließlich befinde sich Hunteburg am überregionalen Brückenradweg (von Bremen nach Osnabrück), der auch an der Freizeitwiese vorbeiführe. Zur Diskussion standen als Standorte die Freizeitwiese und das Sportzentrum. Als denkbar bezeichnete es Helling, beide Standorte zu bedenken – in aufeinanderfolgenden Jahren.



Aufgeladene Akkus

Dem mochten sich Vertreter der CDU nicht anschließen. Franz-Josef Kampsen verwies darauf, dass Radfahrer ihre Touren mit voll aufgeladenen Akkus anträten und ihre Strecken so wählten, dass sie nicht zwischendurch laden müssten. Uwe Schenke sah das ähnlich. Er meinte, dass Radfahrer oft an der Freizeitwiese starteten, mit Auto und Fahrradträger anreisten, aber keine Ladestation benötigten.

Mit 5:3 Stimmen erging der Beschluss, in Hunteburg keine E-Bike-Ladestation zu installieren.

Karin Kemper

Die Gemeindeverwaltung hatte die Kosten für die Ladevorrichtung mit 2600 Euro plus Installation ermittelt. Die Säule selbst wäre von der Firma Innogy mit 50 Prozent gefördert worden, so dass Kosten von 1800 Euro auf den Ortsrat zugekommen wären.

E-Bike-Ladestationen, an denen die Batterien der E-Bikes kostenfrei aufgeladen werden können, gibt es etwa in Bad Essen an der Lindenstraße, in Schwagstorf am Schnippenburg-Museum und in Bohmte am Gasthaus Bunselmeyer.