Liedermacherin Katja Werker tritt am 5. September in einem Doppelkonzert mit „Roads & Shoes“ auf der Sommerbühne des JFK auf.

JFK

Wehdem. Nachdem wieder Live-Veranstaltungen möglich sind, hat der JFK Stemwede mit der Sommerbühne ein Feuerwerk von 13 Kulturveranstaltungen organisiert. Am Life House in Wehdem gibt es bis September immer sonntags Programm.

Von Rock über Kabarett bis hin zu Songwritern ist für jeden etwas dabei, verspricht der Verein für Jugend, Freizeit und Kultur in Stemwede (JFK) in einer Mitteilung. Am 4. Juli geht es kabarettistisch ins Land der Rentiere: In seinem P