Gewaltsamer Tod in Hüde: Entlastet Tätowierung den Angeklagten?

Hüde geriet Ende November vergangenen Jahres deutschlandweit in die Schlagzeilen, als die Leiche einer dreifachen Mutter entdeckt wurde. Laut Staatsanwaltschaft wurde sie mit einem Besenstil erschlagen.

Heidrun Mühlke

Hüde/Verden. Ein psychiatrischer Sachverständiger hat beim jüngsten Verhandlungstermin am Landgericht Verden den 39 Jahre alten Angeklagten, der am 23. November 2020 seine Ehefrau in Hüde erschlagen haben soll, als voll schuldfähig eingestuft.

Nachmittags sollten nur noch einige Unterlagen an den Verteidiger übergeben werden. Doch dann stellte der Jurist vier Beweisanträge. Der Staatsanwältin platzte danach der Kragen und plötzlich äußerte sich der Angeklagte doch noch. Von einem