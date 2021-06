Max und Moritz empfangen die Besucher in Hunteburg ohne Beleuchtung

Hunteburg. Erst einmal bleibt am Kreisel Schwagstorfer Straße/Bramscher Weg in Hunteburg alles so wie es ist. Die Märchenfiguren Max und Moritz empfangen die Besucher, werden aber nicht zusätzlich beleuchtet.

Zur Vorgeschichte: Entstanden ist der Kreisverkehr im Zuge der Neugestaltung der Hunteburger Ortsdurchfahrt im Jahr 2013, einem zentralen Bestandteil des Programms der Dorferneuerung. Nach Abschluss der Arbeiten folgten im Ortsrat