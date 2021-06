Der Sänger, Gitarrist und Songwriter Andreas Kümmert ist am Sonntag, 27. Juni, zu Gast in Stemwede-Wehdem.

Chris Weiß

Stemwede-Wehdem. Der nächste Künstler, der auf der Sommerbühne am Life House in Stemwede-Wehdem gastiert, ist Andreas Kümmert. Das Konzert findet am Sonntag, 27. Juni 2021, ab 19.30 Uhr statt.

Der 1986 geborene Soul- und Rocksänger, Gitarrist und Songwriter stammt aus Gemünden am Main in Unterfranken. Bekannt wurde er 2013, als Kümmert an der dritten Staffel der Gesangs-Castingshow "The Voice of Germany" teilnahm. Bei seinem erst