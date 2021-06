Fahrer eines Kleintransporters stirbt nach Unfall in Stemwede

Der Kleintransporter prallte in Stemwede-Twiehausen (Kreis Minden-Lübbecke) frontal gegen den Baum. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Foto: Polizei Minden-Lübbecke

Stemwede-Twiehausen. In der Nacht zu Montag ist es gegen 0.15 Uhr auf der L770 (Alter Postweg) in Stemwede-Twiehausen (Kreis Minden-Lübbecke) zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 30-Jähriger aus Bassum noch an der Unfallstelle verstarb.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte der 30-Jährige aus dem Landkreis Diepholz gegen 0.15 Uhr die Straße alleine mit einem Ford Transit bei erlaubten 100 km/h aus Espelkamp kommend nach Twiehausen befahren. Auf gerader Strecke ver