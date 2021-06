LKW rutscht in Bohmte in Straßengraben

Tieren und Fahrer passierte bei dem Unfall nichts.

Heinz-Jürgen Reiß

Bohmte. Am Freitagnachmittag ist ein mit Tieren beladener LKW in Bohmte in den Straßengraben gerutscht.

Gegen 16 Uhr wollte ein 72-jähriger LKW Fahrer von der B65 (Mindener Straße) nach rechts in die Blockstraße einbiegen, um dort Jungbullen anzuliefern. Durch einen Fahrfehler rutschte er mit den rechter Hinterräder in den dortigen Straßengra