Lübbecker Sieg bedeutet Rückkehr in die Handball-Bundesliga

Tom Skroblien (Foto) und mithin der TuS N-Lübbecke befinden sich auf Höhenflug. Die Bundesliga-Rückkehr ist zum Greifen und Werfen nahe.

Oliver Krato

Lübbecke. Ein Sieg des TuS N-Lübbecke am Samstag in Pimpar bedeutet die Rückkehr in die Handball-Bundesliga.

Die zahlreichen Fans des TuS N-Lübbecke kommen beim Blick auf die aktuelle Tabelle der 2.Handball-Bundesliga aus dem Grinsen nicht heraus. Nettelstedt steht nach überraschenden Patzern der Konkurrenten aus Hamburg und Gummersbach auf Platz