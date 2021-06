In einem Gebäude in die Straße "Auf dem Ellerkamp" in Hunteburg kam es zu einem Küchenbrand.

Heinz-Jürgen Reiß

Hunteburg. Gegen 18 Uhr kam es am Montagabend in der Straße "Auf dem Ellerkamp" zu einem Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus in Hunteburg.

Was war geschehen? wie die Polizei berichtet, hatte eine 25-jährige Frau Speisefett auf dem Herd erhitzt und dabei die Zeit aus den Augen verloren. Als der plötzlich Strom in ihrer Wohnung ausfiel, bemerkte sie ein Feuer in ihrer Küche. Die