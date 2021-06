Sommerbühne am Life House Stemwede-Wehdem mit Fee Badenius

Fee Badenius kommt mit ihrer Band am 20. Juni nach Stemwede-Wehdem.

Steffen Suuck

Stemwede-Wehdem. Die Liedermacherin Fee Badenius gastiert mit ihrer Band am kommenden Sonntag, 20. Juni, am Life House in Stemwede-Wehdem. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.

Fee Badenius ist die nächste Künstlerin, die auf der Sommerbühne des Vereins für Jugend, Freizeit und Kultur (JFK) in Wehdem auftritt. Sie stammt aus Lübeck und lebt seit 2006 in Witten im Ruhrgebiet. Die 1986 geborene Künstlerin hat