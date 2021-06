Der Schulhof der Hunteburger Wilhelm-Busch-Schule wurde zum Schauplatz einer Wette, zu der Musiklehrerin Melanie Otten (stehend) sämtliche Klassen motiviert hatte.

André Havergo

Hunteburg. Was ist los, wenn am Freitag trotz Corona alle Klassen der Hunteburger Wilhelm-Busch-Schule auf dem Schulhof versammelt sind, Kreise bilden und dabei Becher in der Hand haben? Es geht um eine Wette.

Genau genommen handelt es sich um eine Scherzwette. Denn das oberste Bestreben von Musiklehrerin Melanie Otten ist: Sie will die Wette verlieren und den Kindern und Jugendlichen der Klassen 1 bis 9 als Wettschuld ein Eis spendieren. Da