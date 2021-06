Eröffnet wird der Ponymarkt traditionell vom Karbid-Böllerverein Hunteburg (Archivfoto).

Hunteburg. Einige Großveranstaltungen im Wittlager Land fallen auch 2021 wegen der Corona-Pandemie aus. So der Historische Markt in Bad Essen. Was ist mit dem Hunteburger Ponymarkt im Oktober?

"Wir haben die Flinte noch nicht ins Korn geworfen", sagt Cordula Otte-Krone vom Verein Norddeutscher Ponymarkt. Das heißt, die Planungen für die Veranstaltung, die vom 8. bis 10. Oktober stattfinden soll, laufen.Das Organisationsteam hat d