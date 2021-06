So wird die Wittlager Kreisbahn für Millionen Euro saniert

An den Gleisen der Wittlager Kreisbahn wird gearbeitet – wie hier im Bereich des Bohmter Bahnhofs.

Karin Kemper

Altkreis Wittlage. An den Gleisen der Wittlager Kreisbahn wird derzeit gebaut. Und das an mehreren Stellen gleichzeitig. Ein Ziel: Am 21. Juni 2021 muss die Strecke zwischen Bohmte und Wittlage befahrbar sein.

Investiert werden, so Jürgen Werner, Eisenbahnbetriebsleiter und Prokurist der Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück (VLO), zu der auch die Wittlager Kreisbahn gehört, zwei Millionen Euro. Maßnahmen finden sowohl in Niedersachsen als auc