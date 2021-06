Kabarettist Dave Davis tritt am 13. Juni in Stemwede auf.

JFK Stemwede

Stemwede. Der "Sunshine-Generator" der deutschen Kabarett- und Comedy-Szene ist zu Gast in Stemwede: Auf der Sommerbühne des JFK Stemwede gastiert Dave Davis am Sonntag, 13. Juni 2021, um 19 Uhr am Life House in Stemwede-Wehdem.

Dave Davis hat sein als Liveshow getarntes Soforthilfepaket für Deutschland pickepackevoll geschnürt: Herzlich willkommen zu „Ruhig, Brauner! - Demokratie ist nichts für Lappen", heißt es am 13. Juni auf der Bühne in Stemwede. Dave Dav