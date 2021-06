Kabarett und Comedy mit Dave Davis am Life House Stemwede

Die Sommerbühne am Life House in Stemwede-Wehdem ist eröffnet (Archivfoto).

Heidrun Mühlke

Stemwede-Wehdem. Am Sonntag, 13. Juni, gastiert Comedian Dave Davis am Life House in Stemwede-Wehdem. Auf der Sommerbühne des Vereins für Jugend, Freizeit und Kultur (JFK) präsentiert er ab 19 Uhr sein Programm "Ruhig, Brauner! – Demokratie ist nichts für Lappen“.

Dave Davis wurde 1973 in Köln geboren. Seine Eltern stammen aus Uganda. Nach einer Ausbildung als Versicherungskaufmann absolvierte Davis ein Bachelor-Studium (Bachelor in Recording Arts). Seither ist er auch als Komponist und Produzent tät